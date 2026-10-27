Генпрокурорка Міссурі зажадала від Lilly не вимагати дані лікарень — STAT News

Генеральна прокурорка штату Міссурі у США Кетрін Геневей вимагала від фармацевтичної компанії Eli Lilly припинити практику, за якою лікарні мають надавати дані про заявлені вимоги для отримання знижених цін на ліки в межах федеральної програми 340B. Про це повідомляє STAT News.

Лист із вимогою припинити практику

У листі від 26 жовтня Геневей закликала компанію припинити нову політику до 26 листопада. Вона стверджує, що Lilly порушила свою обіцянку продавати медикаменти за програмою 340B лікарням штату, які мають право на участь у ній.

На думку генеральної прокурорки, дії виробника ліків містять неправдиві та оманливі заяви і порушують закон штату. Це є позицією офісу Геневей.

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Приклад University of Missouri Health Care

Геневей послалася на University of Missouri Health Care, до якої входять сім лікарень у штаті. За її словами, система охорони здоров’я погодилася надати Lilly дані про заявлені вимоги, однак компанія все одно відмовила їй у знижках на свої препарати.

Як зазначає STAT News, вимога Міссурі свідчить про те, що дедалі більше штатів виступають проти подібних підходів виробників ліків щодо програми 340B.

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