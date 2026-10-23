Фармацевтична компанія Gilead Sciences погодилася виплатити 45 млн доларів для врегулювання звинувачень у виплаті незаконних винагород, які нібито впливали на призначення препаратів, оплачених програмою Medicaid штату Техас. Про це повідомляє STAT News.

Позов штату та викривача

Штат Техас висував претензії разом із викривачем, який також подав позов проти Gilead. У позові стверджувалося, що компанія платила іншій фірмі за наймання дипломованих медсестер, які рекомендували її препарати.

У цьому ж позові заявлялося, що Gilead пропонувала лікарям безоплатні послуги підтримки, аби ті призначали її ліки. За твердженням позову, це призводило до подання неправдивих заяв на оплату до державних програм.

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Справи щодо маркетингових практик

Видання зазначає, що Gilead стала черговою фармацевтичною компанією, яка досягла домовленості зі штатом Техас у справі щодо маркетингових практик. Майже десять років тому Health Choice Advocates та деякі пов’язані з нею фірми подали позови викривачів проти кількох виробників ліків.

Вони звинувачували компанії у залученні сторонніх підрядників, які направляли медсестер — телефоном або під час візитів до пацієнтів додому — щоб забезпечити поновлення рецептів.

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