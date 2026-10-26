GSK очікує схвалення нового препарату від раку легень — STAT News

У Мадриді, де триває велика онкологічна конференція, GSK очікує, що найближчими тижнями може бути схвалено новий препарат компанії для лікування раку легень. За даними STAT News, це може стати шостим онкологічним препаратом GSK зі схваленням.

Події за тиждень

За останній тиждень один із препаратів GSK для лікування раку отримав схвалення для іншого типу пухлин. Також компанія представила перші дані глобального дослідження хіміотерапевтичного засобу нового покоління, який у STAT News назвали перспективним.

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Ще один препарат, ліцензований GSK, опинився в центрі уваги президентської сесії великої онкологічної конференції в Мадриді. Ці повідомлення стосуються вже схваленого лікування, розробки нового засобу та ліцензованого препарату компанії.

Повернення до онкології

Близько десяти років тому GSK не працювала в онкології. Тепер, як зазначає STAT News, повернення компанії до цього напряму починає давати результат.

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