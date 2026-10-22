Японія може скасувати дозвіл на Tavneos через сумніви в даних — The Japan Times

Міністерство охорони здоров’я Японії заявило, що документи, подані компанією Kissei Pharmaceutical для схвалення препарату від васкуліту Tavneos, можуть викликати сумніви щодо надійності даних. Відомство планує до кінця року ухвалити рішення про адміністративні заходи, які можуть включати скасування схвалення препарату, повідомляє The Japan Times.

Обмеження для нових пацієнтів

Міністерство повторило рекомендацію медичним закладам не починати лікування Tavneos новим пацієнтам. Препарат продає японська Kissei Pharmaceutical, штаб-квартира якої розташована в місті Мацумото префектури Наґано.

Tavneos вийшов на японський ринок у червні 2022 року після схвалення міністерством. В інструкції до препарату порушення функції печінки зазначене як серйозний побічний ефект.

Смертельні випадки та оцінка регулятора

У травні Kissei Pharmaceutical повідомила, що 20 користувачів Tavneos померли від порушення функції печінки. Пізніше з’ясувалося, що один із цих випадків був спричинений іншим чинником. Міністерство також повідомило про чотири додаткові летальні випадки, тому загальна кількість смертей від порушення функції печінки становить 23. У шести випадках причинний зв’язок із препаратом не можна було виключити.

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Японія схвалила Tavneos на підставі результатів клінічного випробування, проведеного американською фармацевтичною компанією, яка розробила препарат. Регулятори США та Європи висловлювали занепокоєння щодо методології дослідження. Європейські органи у серпні скасували схвалення препарату, а американські рекомендували його відкликати.

Японське Агентство з фармацевтики та медичних виробів, проаналізувавши звіт Kissei Pharmaceutical, заявило, що результати випробування можуть мати проблеми з надійністю і їх недоречно використовувати як доказ ефективності Tavneos. Агентство зазначило, що заходи безпеки, запроваджені з травня, дали певний ефект, однак порушення функції печінки потребує пильної уваги. Воно також не змогло зробити висновок, що користь препарату переважає його ризики.

Для пацієнтів, які вже отримують Tavneos для лікування тяжких офіційно визначених невиліковних захворювань, міністерство рекомендувало вважати загальним правилом припинення терапії або перехід на альтернативне лікування.

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