Китай майже наздогнав Індію в експорті ліків від малярії — South China Morning Post

Китай майже зрівнявся з Індією за вартістю експорту протималярійних препаратів до 12 африканських країн, які найбільше потерпають від малярії. Минулого року китайський експорт становив 89,3 млн доларів США, тоді як індійський — 89,6 млн доларів, повідомляє South China Morning Post з посиланням на аналіз індійської компанії Sol Gravitas. У 2021 році розрив був значно більшим: 121 млн доларів в Індії проти 62,6 млн доларів у Китаю.

Зміна структури поставок

За вартістю поставок Китай випередив Індію в Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Уганді, Малі, Буркіна-Фасо та Нігері. Індійські компанії зберегли першість в Ефіопії, Мозамбіку, Анголі, Танзанії, Кот-д’Івуарі та на Мадагаскарі.

Водночас Індія все ще випереджала Китай за масою вантажів: на неї припало 54,5% сукупної ваги протималярійних ліків, відправлених до цих 12 країн. У восьми країнах із повними митними даними за 2022–2025 роки частка Індії в імпорті від двох постачальників знизилася з 71,5% до 64,2%.

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Закупівлі Глобального фонду

Окремо дослідження проаналізувало закупівлі Глобального фонду для тих самих 12 країн та Кенії у 2021–2025 роках. Із поставок загальною вартістю 442,7 млн доларів 45,6% за вартістю було вироблено в Китаї. Усі ці препарати виготовила компанія Guilin Pharmaceutical, материнською компанією якої є Fosun Pharma.

Китайські заводи виробили більшість комбінованих блістерів SPAQ для сезонної профілактики малярії, більшість ін’єкційного артесунату для лікування тяжкої малярії та весь обсяг дигідроартемізиніну-піперахіну. Індійські підприємства виготовили щонайменше половину закупленого артеметеру-люмефантрину — найбільшої категорії ліків у дослідженні, яку застосовують для лікування гострої малярії.

Експерти, опитані виданням, зазначили, що конкуренція між китайськими та індійськими виробниками може знизити ціни на препарати з гарантованою якістю й розширити вибір постачальників. Водночас залежність від невеликої кількості прекваліфікованих виробників лишається ризиком, а залежність Індії від китайських активних фармацевтичних інгредієнтів для артемізиніну може обмежити переваги закупівель готових препаратів у двох країнах для стабільності постачання.

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