Lilly заявила, що ретатрутид перевершив Ozempic у дослідженні діабету — STAT News

Компанія Eli Lilly заявила, що її досліджуваний препарат ретатрутид у великому дослідженні за участю людей із діабетом виявився ефективнішим за Ozempic від Novo Nordisk у зниженні показника A1c та маси тіла. Про це повідомляє STAT News.

Зниження показника A1c

У прямому порівняльному дослідженні учасники, які отримували найвищу дозу ретатрутиду, через 80 тижнів мали зниження показника A1c на 2,2 відсоткового пункта. У групі, що отримувала Ozempic, цей показник зменшився на 1,8 відсоткового пункта.

A1c є показником рівня цукру в крові. За оцінкою компанії, результати дослідження зміцнюють конкурентні позиції ретатрутиду серед препаратів для людей із діабетом.

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Різниця у втраті маси тіла

Учасники, які приймали найвищу дозу ретатрутиду, втратили 20,9% маси тіла. Серед учасників, які отримували Ozempic, цей показник становив 9,4%.

Наведені результати щодо зниження ваги ґрунтуються на аналізі учасників, які продовжували лікування, а не всіх учасників дослідження. Ретатрутид наразі є досліджуваним препаратом Eli Lilly.

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