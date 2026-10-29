На фронт в Україні дронами доставляють гель NanoSALV для лікування ран — CBC World

На український фронт дронами доставляють канадський гель NanoSALV Catalytic для лікування ран і опіків. Засіб виробляє компанія NanoTess із Калгарі, його наносять безпосередньо на ушкодження. Як повідомляє CBC, NanoSALV став доступним на передовій у червні.

Застосування на передовій

За даними NanoTess, гелем уже лікували 6 тисяч поранених військових і цивільних. Співзасновниця та генеральна директорка компанії Меган Леслі заявила, що засіб придатний для доставки безпілотниками, оскільки він легкий і негорючий. Його також можуть застосовувати люди з обмеженою медичною підготовкою.

Клінічна фармацевтка Гейлі Юрен, яка працює з Міністерством охорони здоров’я України, сказала, що гель допомагає виграти час у ситуаціях, коли одна медсестра доглядає до 90 пацієнтів. За її словами, після нанесення засобу рана може загоюватися без постійного догляду медперсоналу.

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Розробка канадської компанії

За словами Леслі, NanoTess отримала грант Міністерства національної оборони Канади у 2020 році. У 2022 році NanoSALV Catalytic отримав дозвіл Health Canada. До військового застосування засіб оцінювали, застосовуючи його для лікування людей у тимчасових поселеннях.

Компанія стверджує, що гель містить наноматеріали, які сприяють природному процесу загоєння, зменшують потрібну для нього енергію та протидіють мікроорганізмам, здатним спричиняти інфекції. Результати використання NanoSALV в Україні представили на щорічній конференції CAN Health Network у Торонто.

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