ОАЕ заборонять ветеринарне застосування ципрофлоксацину — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах з 1 листопада заборонять використовувати антибіотик ципрофлоксацин у ветеринарії. Рішення ухвалили для протидії стійкості бактерій до препаратів та збереження ефективності лікування людей, повідомляє The National.

Ципрофлоксацин застосовують для лікування бактеріальних інфекцій. Він належить до групи фторхінолонів — антибіотиків, які знищують бактерії. Ці препарати класифікують як критично важливі антимікробні засоби для медицини людини, оскільки їх використовують, зокрема, для лікування інфекцій сечовивідних шляхів, сепсису, пневмонії та інфекцій суглобів.

Яких препаратів стосується заборона

Регулятор Emirates Drug Establishment повідомив, що обмеження поширюється на ветеринарні лікарські засоби та сировину, які містять ципрофлоксацин. Воно зачепить дев’ять препаратів: вісім імпортних і один зареєстрований у країні.

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Виробникам, імпортерам і постачальникам доручили припинити виготовлення, ввезення та постачання таких засобів, а також вилучити наявні запаси з місцевого ринку до набуття забороною чинності. Залишки препаратів мають реекспортувати або утилізувати за затвердженими процедурами. Компанії також повинні подати документи, що підтверджують виконання вимог.

Причина рішення

В Emirates Drug Establishment заявили, що неналежне використання ципрофлоксацину для лікування тварин може сприяти формуванню бактеріальної резистентності та послаблювати дію ліків, необхідних людям. Рішення ухвалили після наукової оцінки даних щодо антимікробної резистентності, зокрема досліджень, поданих Університетом Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, антимікробна резистентність виникає, коли бактерії, віруси, грибки та паразити перестають реагувати на ліки. За оцінкою ВООЗ, у 2021 році вона була пов’язана з понад 4,7 млн смертей у світі. Організація також зазначала, що неправильне та надмірне використання протимікробних препаратів прискорює появу й поширення стійких до ліків збудників.

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