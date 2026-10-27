Пакистан перегляне формулу ціноутворення на ліки — Dawn

У Пакистані уряд доручив переглянути чинну формулу ціноутворення на лікарські засоби, наголосивши, що вартість препаратів не можна підвищувати без обґрунтованих причин. Рішення ухвалили на засіданні Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану (DRAP) в Ісламабаді, яке очолив міністр економічних питань Ахад Чіма, повідомляє Dawn.

Чіма доручив посадовцям прискорити розгляд нерозглянутих справ щодо цін на медикаменти. На зустрічі повідомили, що оцінювання таких справ у кожному окремому випадку майже завершене. У засіданні також брали участь секретар охорони здоров’я Момін Ага, виконавчий директор DRAP Убайдулла Малік та інші високопосадовці.

Механізм ціноутворення

Посадовці заявили, що DRAP аналізує положення чинної формули, які можуть заважати визначенню справедливих і точних цін. Міністр запропонував регулятору розглянути передплату на спеціалізовані міжнародні бази даних про ціни на ліки, щоб посилити незалежну оцінку та отримати надійніші орієнтири.

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За словами Чіми, порівняння цін з іншими країнами може бути корисним, однак у процедурі мають діяти незалежні механізми перевірки. Він також наголосив, що новий механізм повинен бути орієнтований на потреби людей і водночас не створювати зайвих бар’єрів для імпортерів та фармацевтичних компаній.

Вакцина та позиція виробників

На засіданні поінформували про достатню наявність на ринку тривалентної вакцини проти грипу, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я. DRAP відкликало справу щодо цієї вакцини, подану за процедурою hardship, оскільки її ціни контролюються на міжнародному ринку.

Асоціація фармацевтичних виробників Пакистану закликала залучити галузь до перегляду формули. Її віцеголова Усман Шаукат заявив, що доступність ліків має поєднуватися з їхньою наявністю: за тривалого заморожування цін виробництво препаратів може ставати нерентабельним через зростання витрат на активні інгредієнти, пакування, енергію, перевезення та дотримання регуляторних вимог. Асоціація запропонувала передбачити у новій формулі чіткий механізм періодичного коригування цін, пов’язаний з інфляцією та витратами.

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