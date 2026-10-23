Pathos оголосила про раунд Series E на $237 млн з оцінкою $3 млрд — STAT News

Компанія Pathos, що розробляє ліки із застосуванням штучного інтелекту, оголосила про залучення 237 млн доларів у раунді фінансування Series E. Раунд очолила фармацевтична компанія Bristol Myers Squibb, а угода оцінює Pathos приблизно у 3 млрд доларів, повідомляє STAT News.

Дослідження хвороби Альцгеймера

Pathos також розширює роботу з онкології на неврологічні захворювання. Компанія планує використовувати нові набори даних Tempus AI та співпрацювати з Bristol Myers Squibb. Першим напрямом партнерства має стати розроблення методів лікування хвороби Альцгеймера.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Модель Foundry

Власна модель Pathos під назвою Foundry використовує тисячі агентів для оцінювання ймовірності успіху клінічних активів компанії. Вони аналізують клінічні дані, геномну інформацію, дані біологічних зразків і конкуренцію з боку інших розробників препаратів.

На основі цього аналізу Pathos визначає, які препарати розвивати, які групи пацієнтів залучати до випробувань і як проєктувати клінічні дослідження. Компанія вважає, що використання ШІ може підвищити шанси розробок на успіх, оскільки більшість препаратів, які потрапляють у клінічні випробування, зрештою не доходять до пацієнтів.

Читай нас у