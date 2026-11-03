Pfizer підвищила річний прогноз після результатів третього кварталу — CNBC

Фармацевтична компанія Pfizer підвищила прогноз виручки та скоригованого прибутку на весь рік після того, як її результати за третій квартал перевищили очікування аналітиків. Також компанія призначила Сесіль Геган фінансовою директоркою, повідомляє CNBC.

Оновлений прогноз

Pfizer тепер очікує річну виручку в межах від 62 млрд до 64 млрд доларів. Попередній прогноз становив від 60,5 млрд до 62,5 млрд доларів. Нижня межа нового прогнозу приблизно відповідає або є трохи нижчою за виручку компанії у 2025 році, що становила 62,6 млрд доларів.

Прогноз скоригованого прибутку на акцію підвищили до 2,95–3,05 долара. Раніше Pfizer прогнозувала показник на рівні від 2,80 до 3 доларів на акцію. У компанії пояснили перегляд прогнозу сильними результатами від початку року та продовженням скорочення витрат.

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Результати кварталу

У третьому кварталі скоригований прибуток Pfizer становив 87 центів на акцію, тоді як аналітики, опитані LSEG, очікували 73 центи. Виручка компанії сягнула 16,58 млрд доларів проти прогнозованих 15,87 млрд доларів.

Нова фінансова директорка

Сесіль Геган, яка обіймала різні керівні посади у фінансовому напрямі Pfizer протягом останніх двох десятиліть, стала фінансовою директоркою цього місяця. З серпня вона виконувала обов’язки тимчасової фінансової директорки після того, як попередній фінансовий директор Pfizer Дейв Дентон залишив компанію, щоб обійняти аналогічну посаду в Nike.

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