Пропозиція Мінфіну США щодо інвестицій у біотех Китаю викликала суперечки — STAT News

У США Міністерство фінансів запропонувало обмежити американські інвестиції в китайську біотехнологічну галузь. Ініціатива спричинила дискусію серед учасників американського біофармацевтичного сектору щодо того, наскільки відчутними будуть ці обмеження на практиці, повідомляє STAT News.

Дискусія про потребу обмежень

До появи проєкту правила головна суперечка стосувалася доцільності таких кроків. Учасники обговорення порушували питання, чи варто США зосередитися на підтримці внутрішніх досліджень і розробок замість спроб стримати розвиток китайських біотехнологічних компаній. Також вони ставили під сумнів можливість уповільнити поступ Китаю у цій сфері.

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Виняток для ліцензійних угод

Тепер дискусія змістилася на потенційний ефект запропонованого регулювання. За даними видання, проєкт виявився жорсткішим, ніж очікували деякі представники галузі. Водночас посадовець Міністерства фінансів заявив, що ліцензійні угоди не підпадатимуть під дію обмежень.

Саме цей виняток став центральним пунктом розбіжностей. Представники біофармацевтичної індустрії по-різному оцінюють, чи суттєво він вплине на практичні наслідки запропонованих правил.

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