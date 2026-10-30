Регулятори Індії зупинили випуск очних препаратів Sun Pharma — Channel NewsAsia

Індійські регулятори наказали компанії Sun Pharmaceutical Industries, відомій як Sun Pharma, припинити виробництво, продаж і дистрибуцію офтальмологічних препаратів, виготовлених на її підприємстві в штаті Ассам. Обмеження діятимуть, доки регулятор не визнає звіт компанії про виконання вимог задовільним, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка заводу в Ассамі

Центральна організація зі стандартизації лікарських засобів Індії та Управління контролю за лікарськими засобами штату Ассам 20 серпня розпорядилися зупинити випуск продукції після спільної перевірки підприємства. Інспектори виявили недоліки в системі, яка має забезпечувати якість і безпеку препаратів.

10 серпня регулятори надіслали Sun Pharma вимогу пояснити порушення. Не задовольнившись відповіддю компанії, вони наказали припинити виробництво, продаж і розповсюдження всіх офтальмологічних препаратів із цього майданчика. За даними Reuters, Sun Pharma вже подала звіт про виконання вимог, і регулятор його розглядає.

Відкликання сотень партій

Рішення регуляторів стало посиленням заходів після того, як у липні Sun Pharma добровільно відкликала близько 11 брендів засобів для догляду за очима. У документах, які вивчило Reuters, також зазначено, що регулятори запросили додаткову інформацію щодо відкликання 332 партій офтальмологічних суспензій.

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Серед відкликаної продукції були очні краплі Lotepred 1% об’ємом 5 мл, Nepalact OD, Nepalact-Z, Brinzotim об’ємом 5 мл і Depopred об’ємом 2 мл. Такі препарати застосовують для лікування запалень, інфекцій та хронічних захворювань очей. За оцінкою галузевих експертів, відкликання могло стосуватися сотень тисяч флаконів.

Повідомлення про інфекції

У червні Всеіндійське офтальмологічне товариство оприлюднило рекомендацію щодо безпеки пацієнтів, у якій попередило, що окремі партії крапель Predmet могли бути забруднені. Секретар товариства Сантош Хонавар повідомив Reuters, що у пацієнтів, які використовували Predmet, були зареєстровані випадки інфекцій, а дослідження запечатаних флаконів виявило забруднення. За його словами, Sun Pharma також відкликала ці краплі.

Офтальмологічний напрям забезпечує близько 3% внутрішнього виторгу Sun Pharma, згідно з її річним звітом за 2025–2026 роки. Раніше Управління з контролю за продуктами й ліками США призупиняло постачання компанії із заводу в Халолі, штат Гуджарат, через недоліки контролю за забрудненням.

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