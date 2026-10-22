Суд ПАР скасував рішення щодо тендеру на АРВ-препарати — Daily Maverick

Високий суд у Преторії, ПАР, скасував частину рішень Міністерства охорони здоров’я щодо тендеру на постачання антиретровірусних препаратів через порушення під час закупівлі. Суд зобов’язав відомство протягом 120 днів повторно розподілити та присудити контракти на упаковки ліків на один і три місяці, повідомляє Daily Maverick.

Загальна вартість тендеру, який набув чинності в грудні 2025 року, становить 15,5 млрд рандів. Із них 12,6 млрд рандів передбачено на фіксовані комбінації тенофовіру, ламівудину та долутегравіру в упаковках на один і три місяці. Ці препарати є базовою схемою антиретровірусного лікування для дорослих у ПАР, де їх приймають мільйони людей.

Постачання продовжать

Виконувач обов’язків судді Грем Гірдвуд постановив, що рішення про присудження контрактів були незаконними та неконституційними. Водночас чинні постачальники мають продовжувати поставки, щоб не допустити дефіциту ліків. Скасування попередніх рішень набуде чинності лише через 90 днів після завершення нового розподілу контрактів, аби новообрані компанії встигли підготуватися до постачання.

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Позови подали Cipla Medpro Manufacturing та Hetero Drugs South Africa. Заявку Hetero суд відхилив, зазначивши, що у міністерства були обґрунтовані підозри щодо можливої змови під час подання тендерних пропозицій з іншими компаніями. Суд не встановлював остаточно, чи мала місце така змова.

Ліцензії та оцінювання пропозицій

Суд також наказав виключити з повторного розгляду тендерні пропозиції Innovata Pharmaceuticals і Viatris Healthcare, оскільки на момент завершення їх приймання компанії не мали чинної ліцензії для виробничого майданчика в Ісандо. Суддя наголосив, що прострочена ліцензія не є чинною.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я має скоригувати бали Innovata та Barrs Pharmaceuticals. Компаніям надали бали за статус історично дискримінованих осіб без підтвердження заявленої ними власності. Суд також зобов’язав відомство розслідувати можливу змову між Innovata та Barrs під час участі в тендері.

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