Суд у ПАР заборонив iDexis виробляти препарати із семаглутидом — Daily Maverick

Високий суд Гаутенгу в ПАР у червні зобов’язав аптеку iDexis у Тшване припинити виробництво препаратів із семаглутидом — діючою речовиною Ozempic. Рішення ухвалили після того, як у приміщенні аптеки вилучили великі партії виготовлених ін’єкцій для зниження ваги, повідомляє Daily Maverick.

Проблема нелегальних аналогів

Виготовлення ліків за рецептом у ПАР дозволене лише за визначених умов — зокрема коли пацієнтові потрібна форма препарату, якої немає серед зареєстрованих ліків. Водночас, за словами генеральної директорки Sahpra Боїтумело Семете-Макокотлели, виробництво великих обсягів без підтвердженої потреби пацієнтів фактично є виробництвом медикаментів і потребує ліцензії на належну виробничу практику.

Голова Pharmaceutical Task Group Ставрос Ніколау назвав рішення суду важливою юридичною перемогою регуляторів. Однак, за його словами, ефект може бути втрачений, якщо Sahpra та Південноафриканська фармацевтична рада оперативно не встановлять чіткіші правила для аптек, що займаються виготовленням препаратів.

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Sahpra також вказує на проблему походження активних фармацевтичних інгредієнтів. Вони мають бути зареєстровані в країні та імпортуватися ліцензованими суб’єктами, тоді як операційна ліцензія аптеки не дає права ввозити незареєстровані інгредієнти.

Скарги та експериментальні препарати

Від початку поточного фінансового року Sahpra отримала близько 600 скарг щодо нелегітимних і підроблених ліків, які продають через неформальні канали, онлайн-платформи, спортзали та інші точки. Серед препаратів, які відкрито продають у ПАР, згадується ретатрутид — ін’єкційний засіб для схуднення, що досі проходить дослідження і не має дозволу на продаж від жодного лікарського регулятора у світі.

Генеральний директор Південноафриканської фармацевтичної ради Вінсент Тлала повідомив, що Sahpra за участі ради готує оновлені настанови для аптек. Їх очікують у лютому або березні наступного року. Регулятори радять купувати ліки лише через уповноважені канали та перевіряти їхню реєстрацію. Ознаками сумнівного препарату можуть бути незвичне або порожнє пакування, відсутність терміну придатності чи інструкції, а також пошкоджена коробка.

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