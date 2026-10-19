У II фазі емвістеграст Gilead показав 23% ремісії з поправкою на плацебо — STAT News

Пероральний препарат емвістеграст компанії Gilead Sciences у дослідженні II фази продемонстрував 23% рівень клінічної ремісії з поправкою на плацебо у пацієнтів із помірним і тяжким виразковим колітом. Про це повідомляє STAT News.

Результати дослідження

Пацієнти приймали 200 мг емвістеграсту щодня протягом 12 тижнів. За даними видання, результат був статистично значущим і перевищив очікування аналітиків Волл-стріт.

Виразковий коліт належить до запальних захворювань кишечника. Результати дослідження можуть посилити зусилля Gilead Sciences з розробки препаратів для лікування запальних та аутоімунних захворювань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка компанії

Старша віцепрезидентка Gilead Sciences з клінічної розробки препаратів для запальних захворювань Сваті Толе заявила STAT News, що емвістеграст має потенціал стати одним із найкращих пероральних препаратів для пацієнтів із виразковим колітом.

За її словами, попри наявність інших методів терапії, пацієнти із запальними захворюваннями кишечника часто мають стійкі симптоми, а більшість із них не досягає ремісії.

Читай нас у