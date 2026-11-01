У Карачі виявили 15 неякісних і контрафактних ліків — The Express Tribune

У Карачі, Пакистан, лабораторні дослідження виявили 15 фармацевтичних продуктів, які визнали неякісними та контрафактними; частину з них також класифікували як незареєстровані. Йдеться про препарати, відібрані інспекторами з аптек у південному та центральному районах міста, повідомляє The Express Tribune.

Результати хімічного аналізу

Директор лабораторії тестування ліків провінції Сінд Сайєд Аднан Різві заявив, що хімічний склад усіх відібраних зразків не відповідав інформації на упаковках. За його словами, у продуктах не виявили заявлених активних інгредієнтів.

Серед перевірених товарів були антибіотики, знеболювальні, препарати для очей і вух, ополіскувачі для рота та засоби для догляду за дітьми. Зокрема, у переліку згадані Baby Eye Care, Tobramycin Ophthalmic Solution, Total Care Mouthwash, Magic Lotion, Anti Plaque Mouthwash, Denziclor Mouthwash, Happy Tooth Kid Mouthwash, Babycare Ear Cream і Vital Ear Cream.

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Матеріали передали інспекторам

Також серед названих продуктів — антибіотики Velosef і Augmentin, знеболювальний Nospa Forte, сироп Mucaine та таблетки Brexin. У листі від 28 жовтня 2026 року лабораторія класифікувала продукцію як неякісну, контрафактну та частково незареєстровану відповідно до пакистанських законів про лікарські засоби.

Документ передали провінційному інспектору з контролю за ліками та секретарю Ради контролю якості Сінду для подальших дій. Різві попередив, що неякісні препарати можуть не мати потрібного лікувального ефекту, а в окремих випадках — зашкодити пацієнтам. Особливі ризики він пов'язав з антибіотиками, відсутність або недостатня кількість активної речовини в яких може залишити інфекції без належного лікування.

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