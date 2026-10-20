У Китаї 80% нових інноваційних ліків були вітчизняними — ECNS

У Китаї в перші три квартали 2026 року препарати вітчизняної розробки становили 80% усіх нових схвалень інноваційних лікарських засобів. Про це на брифінгу у вівторок заявив головний інженер Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю Ван Веймiн, повідомляє ECNS.

Нові схвалення

Йдеться про частку препаратів, розроблених у Китаї, серед нових схвалень цієї категорії за січень—вересень 2026 року. Ван Веймiн представляв на брифінгу профільне міністерство країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Напрями досліджень

За словами посадовця, у фармацевтичних дослідженнях зафіксували прориви в кількох напрямах. Серед них він назвав онкологію, лікування психічних розладів, антиінфекційну терапію, лікування подагри та рідкісних захворювань.

ECNS опублікувало повідомлення 20 жовтня 2026 року. У ньому не наведено загальної кількості нових схвалень, назв конкретних препаратів або окремих показників за терапевтичними напрямами.

Читай нас у