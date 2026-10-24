У Пакистані бракує одного препарату інсуліну через зупинку постачань — The Express Tribune

У Пакистані виник дефіцит одного з препаратів інсуліну, який застосовують пацієнти з діабетом 1 типу. У Національній асамблеї повідомили, що німецький виробник призупинив поставки під час оновлення своєї продукції.

Постачання перервалися у жовтні

Як повідомляє The Express Tribune, питання нестачі препарату порушила депутатка Сайєда Амна Батул. Парламентський секретар заявив, що до червня дефіциту не було, а наявних запасів вистачало до вересня. У жовтні постачання з Німеччини перервалися, що й спричинило нинішню нестачу.

За словами парламентського секретаря, перебої з поставками також фіксували в Європі. Він заявив, що наслідки дефіциту відчувають не лише в Пакистані, а й в інших країнах Азії, Австралії та Європи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пацієнтам пропонують альтернативи

Парламентський секретар повідомив, що в Пакистані доступні альтернативні препарати інсуліну з таким самим дозуванням і механізмом дії. Пацієнти можуть перейти на них лише за рекомендацією лікаря.

У Національній асамблеї також зазначили, що влада намагається врегулювати проблему з постачанням препарату німецького виробництва.

Читай нас у