У ПАР зафіксували критичний дефіцит 165 найменувань ліків — TimesLIVE

Державні лікарні та клініки ПАР зіткнулися з критичним дефіцитом основних ліків, через що медзаклади шукають замінники, а в окремих випадках виписують пацієнтам рецепти для придбання препаратів у приватних аптеках. Як повідомляє TimesLIVE, у жовтневому переліку критичного дефіциту Міністерства охорони здоров’я країни зазначено 165 препаратів, зокрема для лікування онкологічних і тяжких психічних захворювань.

Під загрозою понад сьома частина переліку

Листопадовий основний перелік лікарських засобів міністерства містить 1135 позицій, які можуть закуповувати провінційні департаменти охорони здоров’я. Понад один із семи препаратів у цьому списку перебуває під загрозою вичерпання запасів.

Старший викладач фармацевтичних наук Університету Квазулу-Наталь Енді Ґрей назвав ситуацію найгіршою за весь час. За його словами, нестача стосується психіатрії, онкології, лікування ВІЛ та неінфекційних захворювань. Він пов’язав проблеми з поєднанням внутрішніх і міжнародних чинників, зокрема заторами в порту Дурбана, виробничими затримками через конфлікт на Близькому Сході та обмеженим рухом товарів через Ормузьку протоку.

Борги та проблеми виробництва

Ґрей також заявив, що частина фармацевтичних компаній припинила постачання провінційним департаментам через несплачені рахунки. У переліку дефіцитних товарів зазначено, що постачальники заблокували деякі рахунки в провінціях Східний Кейп, Північно-Західній провінції та Північному Кейпі через несплату.

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Речник Міністерства охорони здоров’я Фостер Мохале повідомив, що серед причин перебоїв є недотримання регуляторних стандартів деякими місцевими виробниками, які мають державні контракти. Через це Південноафриканський орган регулювання медичних товарів закрив окремі виробничі лінії. За словами Мохале, міністерство шукає альтернативні джерела постачання через закупівлі, а за відсутності зареєстрованих у країні постачальників — через спеціальний імпорт відповідно до статті 21 Закону про лікарські засоби.

Ризики для психіатричних пацієнтів

Південноафриканське товариство психіатрів із червня отримує повідомлення про нестачу ліків для лікування шизофренії та біполярного розладу. Серед дефіцитних препаратів — оланзапін і кветіапін. Колишній президент товариства Мвуйісо Талатала зазначив, що заміна терапії може спричинити тяжкі побічні ефекти або рецидив, який потребуватиме госпіталізації.

Правозахисник у сфері психічного здоров’я Тасвіл Велкам повідомив, що учасники його групи підтримки в Кейптауні скаржилися на труднощі з отриманням препаратів для тривалого лікування. За його словами, троє з приблизно 40 учасників групи нещодавно пережили рецидив і були госпіталізовані.

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