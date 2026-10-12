У Польщі відкликали серії гелю Olfen MAX через домішку NDEA — RMF24

У Польщі Головний фармацевтичний інспектор відкликав з обігу по всій країні окремі серії знеболювального та протизапального гелю Olfen MAX. За даними RMF24, рішення стосується препарату з диклофенаком натрію в концентрації 20 мг/г, який виробляє Teva B.V.

Препарат застосовують для полегшення болю після травм. Він належить до нестероїдних протизапальних засобів.

Причина відкликання

Причиною стала невідповідність якості: було перевищено встановлений ліміт домішки NDEA. Це нітрозамінова домішка з потенційною мутагенною та канцерогенною дією.

Через перевищення ліміту препарат не відповідає умовам допуску до обігу, а безпечність застосування серій, яких стосується рішення, не може бути підтверджена.

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Які серії відкликають

Відкликання охоплює дві серії туб по 50 г: C51789A і C51790A. Термін придатності обох серій — 01.2027.

Також відкликають 18 серій упаковок по 100 г: B72256A, B72257A, B72688A, B72475A, B72476A, B72563A, B72562A, B72687A та B72255A з терміном придатності 11.2026; C53995A, C53834B і C53835A з терміном 02.2027; C54087A, C54088A, C53996A, C54216A, C54215A та C54217A з терміном 03.2027.

До рішення також включили п’ять серій туб по 150 г: B70993C і B70994A з терміном придатності 11.2026, а також C53137A, C53136B і C53039B з терміном 02.2027. Рішення підлягає негайному виконанню.

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