У США внесуть законопроєкт для прискорення клінічних випробувань — CNBC

У США демократичний конгресмен Джейк Окінклосс і республіканський конгресмен Морган Ґріффіт планують внести двопартійний законопроєкт Faster Clinical Trials Act. Документ має полегшити пацієнтам участь у клінічних випробуваннях і скоротити час, потрібний для їхнього запуску, повідомляє CNBC.

Мережа дослідницьких майданчиків

Ініціатива передбачає створення мережі клінічних майданчиків, які можна буде повторно використовувати для досліджень певних хвороб або видів лікування. Законопроєкт також має заохотити виробників ліків застосовувати комп’ютерне моделювання на ранніх етапах розробки та врахувати поширені причини, через які Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США призупиняє клінічні дослідження.

Документ пропонує розширити випробування за місцем надання медичної допомоги. За такого підходу пацієнти могли б отримувати експериментальні препарати у звичайного лікаря, а не їхати до спеціалізованого дослідницького центру. Дослідники могли б відстежувати їхній стан через відеозв’язок, електронні медичні записи або носимі пристрої.

Ґріффіт зазначив, що цей підхід може бути корисним також для пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема з хворобою «чорних легень». За його словами, деяким жителям його округу на південному заході Вірджинії доводиться витрачати на дорогу до медичних центрів, де проводять дослідження, дві години або більше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фінансування та роль FDA

Законопроєкт передбачає створення в FDA Центру інновацій у клінічних випробуваннях, який координуватиме мережі дослідницьких майданчиків. Він також визначає завдання для Хабу інновацій у сфері рідкісних захворювань FDA, зокрема надає йому можливість консультувати виробників ліків щодо їхніх проблем і допомагати командам агентства, які оцінюють препарати.

Ініціатива передбачає до 75 млн доларів щорічного фінансування для FDA протягом п’яти років. Мережі випробувань мають надавати пріоритет рідкісним і хронічним захворюванням. Мета документа — скоротити витрати на дослідження та час набору учасників щонайменше на 30%.

Інтенсивні методи лікування, зокрема генну терапію, і надалі доведеться проводити в академічних медичних центрах, зазначив Марк Макклеллан із Duke-Margolis Institute for Health Policy. Водночас пацієнтів після процедур потенційно можна буде дистанційно контролювати вдома. Ґріффіт очікує, що Палата представників розгляне законопроєкт не раніше наступного року.

Читай нас у