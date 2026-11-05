В Австралії зареєстрували таблетки Wegovy для контролю ваги — ABC News Australia

Австралійська Адміністрація терапевтичних товарів (TGA) зареєструвала чотири дозування таблеток Wegovy — 1,5 мг, 4 мг, 9 мг і 25 мг — для контролю ваги. Це перший препарат групи агоністів рецептора GLP-1 у таблетованій формі, схвалений у країні саме для цієї мети, повідомляє ABC News Australia.

Як діє препарат

Wegovy містить семаглутид — речовину, що імітує дію гормону GLP-1, який бере участь у регуляції рівня цукру в крові, апетиту й травлення. Семаглутид зменшує відчуття голоду, посилює відчуття ситості та сповільнює проходження їжі зі шлунка.

Таблетки призначені для дорослих з ожирінням або для людей із надмірною вагою та супутніми захворюваннями, пов’язаними з вагою. Їх також можуть призначати деяким пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, щоб знизити ризик тяжких серцевих проблем, зокрема інфаркту чи інсульту.

Відмінності від ін’єкцій і вартість

Таблетовану форму потрібно приймати щодня натще, запиваючи невеликою кількістю води, а після цього протягом 30 хвилин не можна їсти або пити нічого, крім води. Ін’єкційний Wegovy застосовують раз на тиждень незалежно від прийомів їжі.

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У дослідженнях таблетки забезпечували втрату близько 14% маси тіла за 64–68 тижнів, тоді як ін’єкційна форма — близько 15%. Обидва формати можуть спричиняти подібні побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, особливо на початку лікування: нудоту, блювання, діарею, розлади травлення та закреп.

Перед появою препарату у продажу TGA має завершити перевірку пакування, виробництва та роздрібної ціни. Виробник Novo Nordisk планує зробити таблетки доступними в Австралії до кінця року. Офіційну ціну ще не оголосили, однак вартість таблеток для пацієнтів може бути подібною до щомісячних витрат на ін’єкції — від 250 до 450 австралійських доларів. Wegovy не субсидується австралійською Програмою фармацевтичних пільг для контролю ваги.

Регулятор схвалив таблетки як доповнення до низькокалорійного харчування та підвищення фізичної активності. У матеріалі також зазначається, що після припинення терапії без зміни способу життя вага може повернутися: у подальшому дослідженні учасники відновили приблизно дві третини скинутої ваги протягом року.

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