Varda має три апарати на орбіті, один вирощує кристали препарату проти раку — The Guardian

Американська Varda Space Industries одночасно має на навколоземній орбіті три автономні космічні апарати, в одному з яких у мікрогравітації вирощують кристали потенційного препарату проти раку. Два апарати компанія запустила 1 жовтня на одній ракеті, а третій — 20 жовтня. Інші апарати тестують теплозахисні матеріали та навігаційні системи перед поверненням крізь атмосферу на гіперзвуковій швидкості, повідомляє The Guardian.

Кристали в умовах мікрогравітації

На Землі частинки в рідинах осідають під дією гравітації, а різниця густини створює течії. Це може заважати росту кристалів. У мікрогравітації кристали можуть формуватися більш упорядковано, пояснила менеджерка місій із космічного виробництва британської організації Satellite Applications Catapult Меган Крістіан.

Для фармацевтичних компаній розмір, форма та будова кристалів діючої речовини мають значення: від них залежить розчинність препарату, його стабільність і спосіб введення. В окремих випадках це може дати змогу переформулювати ліки, які нині вводять внутрішньовенно, у препарати для ін'єкцій.

Автономні лабораторії на орбіті

Varda використовує безпілотні апарати, які доставляють на орбіту ракетами SpaceX. Усередині розміщені мініатюрні лабораторії, де матеріали можна обробляти без участі астронавтів. Після завершення експериментів капсула відокремлюється від апарата, входить в атмосферу та спускається на парашуті в безлюдному районі Землі.

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Компанія вже повертала капсули з орбіти та планує ще сім місій у 2027 році й десять — у 2028-му. Часті запуски важливі для розробки ліків, оскільки тривале очікування між експериментами не відповідає темпу сучасних фармацевтичних досліджень, зазначив директор зі стратегії Varda Майкл Рейлі.

Комерційні та регуляторні бар'єри

Виробництво в космосі досліджують десятиліттями, зокрема на Міжнародній космічній станції, яку планують вивести з експлуатації приблизно 2030 року. Британська BioOrbit уже доправила на МКС лабораторію розміром із мікрохвильову піч як крок до виробництва протиракових препаратів для самостійного введення.

Водночас фахівці наголошують, що орбітальне виробництво буде економічно доцільним не для всіх продуктів. Серед ключових завдань — довести, що переваги мікрогравітації виправдовують витрати на запуски, а також забезпечити стабільне відтворення результатів. Британський регулятор MHRA, за даними видання, має оприлюднити план щодо застосування чинних правил обігу ліків до препаратів, вироблених на орбіті.

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