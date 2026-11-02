Викривачі заявили про багатомільйонні бонуси фармкомпаній у Росії — The Moscow Times

Документи викривачів, подані фінансовим регуляторам США, містять твердження, що Merck, Eli Lilly, Novartis та AstraZeneca виплачували російським посередникам десятки мільйонів доларів завищених бонусів за постачання онкологічних препаратів державним лікарням у Росії. За даними The Moscow Times, ці виплати нібито могли бути частиною корупційної схеми, що підтримувала високі ціни на ліки та обмежувала конкуренцію у державній системі охорони здоров’я.

У документах стверджується, що бонуси й знижки для російських дистриб’юторів становили від 15% до 35%, тоді як міжнародний середній показник рідко перевищує 10%. Деталі матеріалів виклали у спільному розслідуванні Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, російське видання Proekt та швейцарське видання Republik.

Контракти на Keytruda

За даними розслідування, дистриб’ютор R-Pharm отримав державні контракти на 360 млн доларів для постачання препарату Keytruda компанії Merck. У 2020–2022 роках він переміг у 2400 із майже 5000 тендерів, причому у 96% закупівель не було конкурентів. Як зазначає The Moscow Times, це дозволило компанії, яку пов’язують із підсанкційним олігархом Олексієм Репіком, зберігати фактичну монополію на постачання Keytruda державним лікарням.

Генеральний директор R-Pharm Василь Ігнатьєв заперечив будь-яку причетність компанії до неналежних виплат або неконкурентних практик. Він назвав комерційні знижки законними та заявив, що процедури державних аукціонів у Росії є прозорими.

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Інші постачальники

У документах також стверджується, що Eli Lilly заклала 34-відсотковий бонус на продаж протипухлинного препарату Cyramza у 2022 році. Роком раніше департамент охорони здоров’я Москви в державі-агресорі Росії уклав із дистриб’ютором Pharmstandard контракти на Cyramza на суму понад 5 млн доларів. У більшості цих тендерів компанія була єдиним учасником.

Препарат Tagrisso від AstraZeneca постачали російським державним лікарням за офіційною прейскурантною ціною щонайменше 3000 доларів за упаковку або вище. У 95% державних тендерів у 2020–2023 роках був лише один учасник. Дистриб’ютор Pharmimex отримав 114,3 млн доларів із майже 129 млн доларів контрактів на постачання іншого препарату AstraZeneca, Koselugo, у 2022–2024 роках без конкуренції.

AstraZeneca, Merck та Eli Lilly або відмовилися від коментарів, або не відповіли на запити журналістів. У звіті також стверджується, що Novartis нібито виявила приклади маніпулювання тендерами на препарат Kisqali з боку Pharmimex та пов’язаних із нею компаній. Представник Novartis повідомив, що компанія провела внутрішню перевірку тверджень, не розкривши її результатів. У документах немає прямих банківських записів про перекази між дистриб’юторами та посадовцями, однак їхні автори заявляють, що виробники могли свідомо ігнорувати можливе використання їхньої маржі для хабарів.

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