14 фінкомпаній з активами понад $5 трлн планують відкрити базу в ADGM — The National

Чотирнадцять міжнародних фінансових компаній, які сукупно управляють активами на понад $5 трлн, планують розпочати діяльність у міжнародному фінансовому центрі ADGM в Абу-Дабі, ОАЕ. Про це повідомляє The National з посиланням на голову ADGM Ахмеда Аль-Заабі.

За словами Аль-Заабі, у 2025 році економіка Абу-Дабі зросла на 7%, а ненафтовий сектор — на 8%. Ненафтова економіка забезпечила понад половину загального валового внутрішнього продукту емірату.

Фінансовий центр Абу-Дабі

ADGM засновано у 2015 році. Центр діє на основі прямого застосування англійського загального права, має незалежні суди та регуляторну систему. Присутність в Абу-Дабі дає міжнародним інвесторам і керуючим активами можливість розвивати регіональні операції та співпрацювати з великими суверенними фондами, сімейними офісами й інституційними партнерами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Останніми місяцями ADGM залучив низку великих компаній, зокрема Pantheon, Blue Owl Capital, Vista Equity Partners, Man Group, Barings, Bain Capital, Cantor і Adapt Investment Managers. Європейська компанія з управління активами Eurazeo, яка управляє €40 млрд ($45,2 млрд), а також Pantheon нещодавно відкрили офіси в ADGM.

Ліцензія Capital Group

Минулого місяця Capital Group, яка управляє активами на $3,6 трлн, отримала від Управління регулювання фінансових послуг ADGM ліцензію на роботу як регульований інвестиційний менеджер. За даними ADGM, керуючі активами, які вже розпочали діяльність у центрі в першій половині року, сукупно управляють активами на понад $2,1 трлн.

Аль-Заабі також заявив, що Абу-Дабі розвиває галузі штучного інтелекту, передового виробництва, енергетики та наук про життя. Він зазначив, що емірат має довгостроковий капітал, конкурентну енергетику, інфраструктуру світового класу та доступ до одних із найшвидше зростаючих ринків світу.

Читай нас у