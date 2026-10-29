Акції Alphabet впали на 13,2%, Nasdaq втратив 1,66% — Dawn

На фондовому ринку США основні індекси знизилися після квартального звіту Alphabet, материнської компанії Google. Акції Alphabet втратили 13,2% після того, як її виручка не виправдала очікувань, а пов’язаний зі штучним інтелектом відтік коштів прискорився. Про це повідомляє Dawn.

Індекс Nasdaq Composite, де значну вагу мають технологічні компанії, впав на 441,15 пункту, або 1,66%, до 26 108,35 пункту. S&P 500 знизився на 48,73 пункту, або 0,63%, до 7 695,25 пункту, а Dow Jones Industrial Average втратив 315,36 пункту, або 0,59%, опустившись до 52 163,07 пункту.

Ринок переоцінив витрати на ШІ

Акції компаній-виробників напівпровідників падали на 2%, що могло перервати їхнє чотириденне зростання. Інвестори оцінювали, які компанії здатні фінансувати масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту власними коштами, а яким для цього потрібні запозичення.

Водночас індекс малих компаній Russell 2000 зріс на 0,8%. Аналітик з інвестиційної стратегії Baird Росс Мейфілд зазначив, що випередження малих компаній у день зниження ринку свідчить: занепокоєння щодо сектору ШІ не означає проблем для всіх сегментів ринку.

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Рішення ФРС і корпоративні звіти

Напередодні Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін, визнавши, що ціновий тиск залишається підвищеним. Опубліковані у четвер дані також засвідчили, що економіка США у третьому кварталі зросла швидше, ніж очікувалося, тоді як темпи зростання цін прискорилися.

Із 253 компаній індексу S&P 500, які вже подали квартальні звіти, 81% перевершили очікування аналітиків, свідчать дані LSEG. Аналітики очікують, що сукупний прибуток компаній S&P 500 у третьому кварталі зросте на 31% у річному вимірі.

Акції Caterpillar впали на 9,5%, хоча компанія перевищила очікування щодо квартального прибутку. Папери Eli Lilly зросли на 6,3%, Merck — на 4,4%, а Ford — на 2,9%. Акції Fortinet і ServiceNow після квартальних результатів втратили понад 20% кожна.

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