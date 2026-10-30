Акції Intel впали на 28% на тлі побоювань щодо витрат на ШІ — Channel NewsAsia

На фондових ринках США 30 жовтня відбувся різкий розпродаж технологічних акцій через занепокоєння інвесторів значними витратами компаній на розробки у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє Channel NewsAsia, глобальний індекс MSCI втратив 1,4%, а інвестори звернулися до американських державних облігацій як до захисного активу.

Падіння технологічних компаній

Акції виробника мікрочипів Intel впали на 28% після звітності, яка показала значні витрати коштів на пов’язані зі ШІ розробки. Компанія також заявила про уповільнення попиту на персональні комп’ютери, яке, за її оцінкою, може зберегтися й наступного року. Акції Amazon знизилися на 1,9% після оприлюднення результатів, що також показали значні витрати на розвиток технологій штучного інтелекту.

Папери Alphabet, материнської компанії Google, продовжили падіння після втрати 12,6% днем раніше. Великі витрати Alphabet на ШІ призвели до від’ємного грошового потоку, тоді як її пошуковий бізнес зіткнувся з жорсткою конкуренцією.

Головний інвестиційний директор Cetera Джин Голдман заявив, що масштабне спалювання коштів і високі капітальні витрати змушують ринок сумніватися, чи зможуть доходи від ШІ виправдати такі видатки.

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Індекси та облігації

Станом на 12:09 за східним часом США індекс Dow Jones знизився на 0,73%, до 51 957,95 пункту. S&P 500 втратив 1,61%, опустившись до 7 595,93 пункту, а Nasdaq Composite впав на 2,61%, до 25 500,67 пункту. Пан’європейський індекс STOXX 600 зменшився на 0,46%.

На тлі розпродажу акцій зросли ціни американських держоблігацій. Дохідність 10-річних облігацій США знизилася на 4,36 базисного пункту, до 4,945%, а дворічних — на 5,4 базисного пункту, до 4,602%.

Нафта дорожчає, дорогоцінні метали дешевшають

Енергетичний сектор, навпаки, демонстрував зростання після сильних фінансових результатів Exxon Mobil і Chevron. Їхні акції додали відповідно 1,3% і 3%. За даними видання, ціни на нафту прямували до четвертого поспіль місячного зростання: американська нафта подорожчала на 2%, до 104,09 долара за барель, а Brent — на 2,4%, до 117,58 долара.

Біткоїн подешевшав на 1,8%, до 77 424,37 долара. Спотова ціна золота впала на 3%, до 3 901,83 долара за унцію, а срібло втратило 5,9% — до 49,27 долара за унцію.

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