Американські технологічні акції відновилися після розпродажу — The Guardian

У США технологічні акції відновилися у вівторок після короткого розпродажу, що занепокоїв інвесторів через витрати компаній на штучний інтелект. Індекс Nasdaq, у якому значну частку мають технологічні компанії, зріс за підсумками торгів на 0,83%, а S&P 500 додав 0,37%. Про це повідомляє The Guardian.

Зростання акцій виробників чипів

Акції Nvidia зросли на 2,3% після падіння протягом чотирьох торговельних сесій. У вівторок також подорожчали папери інших виробників мікросхем — Advanced Micro Devices, Broadcom і Micron Technology.

Водночас промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,38%. Це сталося після падіння котирувань Apple на 1,9%, коли компанія оприлюднила прогноз маржі, гірший за очікування ринку, через вищу вартість мікросхем пам’яті.

Nasdaq завершив понеділок у корекційній зоні

Розпродаж акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом і технологіями, розпочався минулого тижня. У жовтні Nasdaq продемонстрував найбільше місячне падіння з березня 2025 року, а в понеділок індекс завершив торги в корекційній зоні — на 10% нижче за рекордний рівень закриття, досягнутий 6 жовтня.

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Настрої інвесторів також підтримало незначне зниження цін на нафту на тлі можливих нових переговорів з Іраном і Росією. Вартість нафти Brent у вівторок знизилася до 103 доларів за барель проти 117 доларів наприкінці жовтня.

Вибори не стали визначальним чинником

Проміжні вибори у США, що відбувалися у вівторок, не мали значного впливу на Волл-стрит. Водночас інвестори очікували, що демократи можуть здобути щонайменше більшість у Палаті представників і, можливо, додаткові місця в Сенаті. Це, на їхню думку, може посилити регулювання у сфері штучного інтелекту.

Від початку року S&P 500 зріс на 10%, Nasdaq — на 9%, а Dow Jones — на 7%. За даними аналізу CNBC, який охопив період після проміжних виборів з 1980 до 2024 року, фондовий ринок зазвичай зростав після завершення виборів, коли зменшувалася невизначеність щодо їхніх результатів.

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