Американці 60+ повідомили про втрату $3 млрд через шахрайство — CNBC

У США люди віком від 60 років повідомили про втрату близько 3 млрд доларів через шахрайство у 2025 році. Це на 25% більше, ніж 2,4 млрд доларів у 2024-му, й у п’ять разів перевищує показник 2020 року, коли заявлені збитки становили 600 млн доларів. Такі дані Федеральна торгова комісія США навела у щорічному звіті для Конгресу, повідомляє CNBC.

Найбільші втрати припали на небагатьох жертв

Лише 6% літніх людей, які повідомили про шахрайство, втратили щонайменше 100 тис. доларів. Водночас на такі випадки припало 70% усіх заявлених збитків цієї вікової групи — 2,1 млрд доларів. Кількість потерпілих, які заявили про втрати від 100 тис. доларів, зросла майже вшестеро: з 1136 осіб у 2020 році до 6769 у 2025-му.

Федеральна торгова комісія зазначила, що через значну кількість незареєстрованих випадків реальні втрати літніх американців у 2025 році могли становити від 13,3 млрд до 119,5 млрд доларів. Для 2024 року відомство оцінювало можливий діапазон у 10,1–81,5 млрд доларів.

Інвестиційні схеми стали найвитратнішими

Найбільших збитків літнім споживачам завдали інвестиційні афери: вони перевищили 1 млрд доларів, збільшившись на 42% порівняно з 2024 роком. За даними FTC, такі схеми часто починаються з реклами інвестицій у соціальних мережах або повідомлень від людей, які видають себе за фінансових радників. Надалі жертв можуть спрямувати на фальшиві торговельні платформи.

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Другими за обсягом заявлених втрат стали афери з видаванням себе за державні органи — 448 млн доларів. Шахрайства, у яких зловмисники представлялися працівниками компаній, спричинили 422 млн доларів збитків. В інших схемах зловмисники видають себе за представників банків або державних установ і переконують людей переказати кошти, надіслати готівку чи скористатися криптовалютними банкоматами, нібито для захисту активів.

Конгрес розглядає підтримку потерпілих

Палата представників у вересні схвалила двопартійний законопроєкт Tax Relief for Fraud Victims Act 408 голосами проти 17. Він передбачає скасування обмежень на податкове вирахування втрат від шахрайства та, за певних умов, звільнення від 10-відсоткового штрафу за дострокове зняття коштів із пенсійних рахунків. Документ передали до Комітету Сенату з фінансів.

Окремо Палата представників у червні 414 голосами проти двох підтримала Financial Exploitation Prevention Act. Законопроєкт дозволив би деяким фінансовим установам тимчасово затримувати операції, якщо вони обґрунтовано підозрюють фінансову експлуатацію клієнта.

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