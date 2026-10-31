Аргентинський Merval упав на 2,6%, країновий ризик зріс до 787 — The Rio Times

В Аргентині 30 жовтня 2026 року індекс S&P Merval упав на 2,59% — до 92 079 пунктів, зафіксувавши п’яте поспіль зниження. Показник країнового ризику зріс більш ніж на 40 базисних пунктів, до 787 — найвищого рівня закриття від початку 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times.

Тиск на акції та облігації

Країновий ризик відображає додаткову дохідність, якої інвестори вимагають за володіння аргентинськими доларовими облігаціями порівняно з американськими держоблігаціями. За день він збільшився на 41–46 пунктів, а протягом жовтня — приблизно на 170–180 пунктів.

Водночас офіційний курс долара знизився на 0,29% — до 1534 аргентинських песо. Отже, розпродаж переважно зачепив акції та облігації, а не офіційний валютний курс.

Найбільше втратили папери оператора газопроводів TGS — 5,5%, оператора біржі BYMA — 5,2% та енергорозподільчої компанії Edenor — 4,4%. Акції найбільшого приватного банку Аргентини Galicia в Нью-Йорку подешевшали на 4,24%, до 32,30 долара. Біржовий фонд Global X MSCI Argentina ETF знизився на 2,82%, до 79,18 долара.

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Зовнішні та внутрішні чинники

Видання пов’язує падіння з розпродажем ризикових активів на світових ринках: індекс S&P 500 того дня втратив 1,82%, а Nasdaq — 2,86% на тлі побоювань щодо витрат на технології штучного інтелекту. Додатковим чинником The Rio Times називає ослаблення бразильського реала після переобрання президента Лули 25 жовтня.

Інвестори також оцінюють здатність аргентинського уряду фінансувати свої потреби та нарощувати резерви у 2027 році за слабкої економічної активності. Опублікований 30 жовтня декрет переніс із 1 листопада на 1 грудня підвищення податків на пальне та викиди вуглекислого газу. За даними видання, це тимчасово стримує ціни на заправках, але відкладає бюджетні надходження.

У Латинській Америці того дня також знижувалися індекси Чилі та Бразилії: IPSA втратив 2,76%, а Ibovespa — 0,75%. Дані про податкові надходження Аргентини за жовтень мали оприлюднити 2 листопада.

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