Австралія підвищила ключову ставку до 4,85% — CNBC

Резервний банк Австралії підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 4,85%. Це найвищий рівень із листопада 2008 року. Рішення стало п’ятим підвищенням ставки в країні від початку року, повідомляє CNBC.

Підвищення відповідало прогнозам

Рішення австралійського центробанку відповідало очікуванням економістів, яких опитало Reuters. Регулятор посилює монетарну політику на тлі прискорення інфляції: індекс споживчих цін у вересні зріс на 4,3% у річному вимірі після 4% у серпні. Це був найвищий показник із березня.

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Інфляція та уповільнення економіки

У вересні голова Резервного банку Австралії Мішель Буллок заявила, що інфляція є «надто високою». За її словами, на неї вплинули вищі ціни на нафту через війну в Ірані та активніший внутрішній попит. Вона також сказала, що регулятор може продовжити підвищувати ставку, якщо це буде потрібно для зниження інфляції.

Економічне зростання Австралії сповільнилося у перших двох кварталах 2026 року. Валовий внутрішній продукт у червневому кварталі зріс на 2,1% проти такого самого періоду попереднього року, тоді як у березневому кварталі показник становив 2,5%. Буллок зазначила, що рецесія наразі не є базовим сценарієм для країни.

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