Азійські акції впали на тлі побоювань щодо фінансування ШІ — Channel NewsAsia

Азійські фондові індекси в понеділок знизилися на тлі занепокоєння інвесторів великими потребами у фінансуванні інфраструктури штучного інтелекту напередодні тижня корпоративних звітів. Водночас падіння цін на нафту підтримало державні облігації та ф’ючерси на американські акції, повідомляє Channel NewsAsia.

Динаміка азійських ринків

Японський індекс Nikkei знизився на 2% після падіння на 5,4% минулого тижня, коли технологічний сектор зазнав значних втрат. Фондовий ринок Південної Кореї втратив 1,6%, а за попередній тиждень його падіння перевищило 14%. Широкий індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Японії знизився на 0,3%.

Індекс напівпровідникових компаній PHLX минулого тижня впав на 11,4%, що стало його найдовшою серією зниження з 2008 року. Економістка керуючої компанії AMP Май Буї зазначила, що інвестори давно непокояться, чи будуть доходи від ШІ достатніми для компенсації значних початкових інвестицій. За її словами, зростання дохідності держоблігацій та розширення корпоративних кредитних спредів підвищують вартість фінансування проєктів ШІ.

Нафта, облігації та звітність

Ф’ючерси на нафту Brent впали на 1,6% — до $108,06 за барель, а американська нафта подешевшала на 0,7% — до $100,70. Нафта знизилася на тлі повідомлень про можливі винятки з частини санкцій проти Росії — держави-агресора. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного рішення ще не ухвалено. Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що президенту може знадобитися до 60 днів для оцінки економічних наслідків такого кроку.

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Іран повідомив, що ще один танкер натрапив на міну в Ормузькій протоці. На тлі геополітичної напруги дохідність 10-річних облігацій США знизилася на 3 базисні пункти — до 5,0645%. Ф’ючерси на S&P 500 зросли на 0,5%, а на Nasdaq — на 0,8%.

Інвестори очікують на звітність Meta, Lam Research, Texas Instruments, SpaceX і Tesla. За оцінкою Goldman Sachs, п’ять великих компаній, що розвивають ШІ, наступного року можуть сукупно збільшити капітальні витрати приблизно до $1,2 трлн. Також мають відзвітувати Netflix, Procter & Gamble, General Motors і GE Aerospace.

Європейські фондові ф’ючерси знижувалися через політичну невизначеність у Франції: EUROSTOXX 50 — на 0,4%, DAX — на 0,3%, тоді як ф’ючерси на FTSE майже не змінилися. Євро втратив 0,2% і опустився до $1,1212, а золото подорожчало на 0,4% — до $4181 за унцію.

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