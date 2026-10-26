Банк Японії може зберегти ставку 1,25% — Channel NewsAsia

У Токіо Банк Японії, за очікуваннями аналітиків, збереже ключову процентну ставку на рівні 1,25% за підсумками дводенного засідання, що завершиться у п’ятницю. Водночас регулятор може наголосити на ризиках перевищення інфляцією цільового рівня у 2%, що залишить можливість для підвищення ставки вже у грудні.

Очікування від рішення регулятора

Як повідомляє Channel NewsAsia, Банк Японії, ймовірно, не даватиме чітких сигналів щодо точного часу та темпів наступних підвищень. Регулятор прагне не допустити надмірного прискорення інфляції, але водночас уникнути дестабілізації ринків через передчасне посилення монетарної політики.

У квартальному звіті, який має вийти після засідання, центральний банк може дещо підвищити прогноз інфляції на наступний фінансовий рік. Співрозмовники Reuters також очікують, що Банк Японії вкаже на приблизне досягнення базовою інфляцією цільового показника у 2%.

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Подальша траєкторія ставок

Після підвищень ставки у червні та вересні Банк Японії, за даними агентства, розглядає умови кредитування та динаміку банківського кредитування. Попри вже проведене посилення політики, фінансові умови в країні залишаються м’якими.

Поточна ставка 1,25% перебуває в межах оціненого працівниками Банку Японії нейтрального діапазону від 1,1% до 2,5%. Нейтральною вважають ставку, яка не стримує й не перегріває економіку. Опитані Reuters аналітики прогнозують підвищення ставки до 1,5% у грудні та подальше посилення політики приблизно щокварталу.

У вересні голова Банку Японії Кадзуо Уеда вже сигналізував про зміну фокусу: від стимулювання інфляції після тривалого періоду надм’якої монетарної політики — до утримання її поблизу цільового рівня.

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