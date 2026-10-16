Банк Японії попередив про ризик інфляції вище 2% — Channel NewsAsia

У Токіо, Японія, Банк Японії заявив про ризик того, що базова інфляція перевищить цільовий рівень центробанку — 2%. Голова банку Кадзуо Уеда наголосив на дедалі більшій важливості утримання цінового тиску поблизу цього орієнтиру.

Чинники для цін і економіки

Як повідомляє Channel NewsAsia, промову Уеди на зустрічі японських кредитних спілок зачитав заступник голови Банку Японії Сін'їті Утіда. Уеда зазначив, що на японську економіку та ціни можуть впливати напруженість на Близькому Сході, попит, пов'язаний зі штучним інтелектом, а також коливання валютних курсів.

За словами Уеди, необхідність закріпити базову інфляцію на рівні близько 2% стала важливішою, ніж раніше. Він також підкреслив потребу не допустити, щоб можливе перевищення цільового показника зашкодило економіці.

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Наступне засідання

Заява прозвучала напередодні засідання Банку Японії 29–30 жовтня. Тоді регулятор має оприлюднити оновлені квартальні прогнози економічного зростання та інфляції, за якими учасники ринку стежитимуть у пошуках сигналів про терміни наступного підвищення ставки.

Минулого місяця Банк Японії підвищив ключову ставку до максимуму за 31 рік. Регулятор також сигналізував, що зосереджується на запобіганні надмірному прискоренню базової інфляції, що вказує на перспективу жорсткішої монетарної політики.

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