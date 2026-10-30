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Банк Японії продаватиме ETF на 860 млрд єн щороку — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 30 Жовтня 2026 05:52
Банк Японії продаватиме ETF на 860 млрд єн щороку — Channel NewsAsia

У Японії Банк Японії оголосив, що з січня 2027 року продаватиме біржові інвестиційні фонди (ETF) на балансову суму близько 860 млрд єн на рік. За наведеним у Channel NewsAsia з посиланням на Reuters курсом, це близько 5,45 млрд доларів США.

Новий темп продажу

Центральний банк вирішив продавати належні йому ETF в обсязі приблизно 0,1% вартості торгів на ринку. У Банку Японії зазначили, що вартість цих активів зростала на фондовому ринку.

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Річний показник у 860 млрд єн центральний банк визначив за балансовою вартістю активів. У повідомленні також вказано курс 157,85 єни за один долар США.

Строк продажу активів

За оцінкою Банку Японії, за нового темпу повний продаж ETF-портфеля триватиме близько 43 років. Раніше регулятор оцінював цей строк у 112 років. Зміна темпу продажу має набути чинності в січні 2027 року.

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