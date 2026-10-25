Банк Ізраїлю заявив, що криптовалюти не допоможуть обійти санкції — Anadolu Agency

Банк Ізраїлю заявив, що криптовалюти не можуть бути інструментом обходу можливих економічних санкцій. Відповідь центробанку пролунала після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу запропонував підготувати альтернативні фінансові механізми на випадок обмежень, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція центробанку

За даними ізраїльського суспільного мовника, Банк Ізраїлю наголосив, що криптовалюти не можуть бути шляхом обходу санкцій. У центробанку заявили, що правильним для ізраїльської економіки є збереження економічних зв’язків із ключовими торговельними партнерами, а також запобігання санкціям і їхньому негативному впливу.

Банк додав, що питання запобігання санкціям та обмеження їхніх наслідків належить до сфери відповідальності політичного керівництва країни.

Нетаньягу в інтерв’ю ізраїльському бізнес-каналу висловив занепокоєння можливими економічними й банківськими санкціями. Він пояснив, що доручив посадовцям підготувати план дій, одним з елементів якого можуть бути криптовалюти. Прем’єр також заявив, що після завершення президентства Дональда Трампа позиція Вашингтона щодо Ізраїлю може змінитися, а допомога США — припинитися.

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Реакція опозиції

Лідер опозиції Яїр Лапід розкритикував заяви Нетаньягу. Колишній керівник канцелярії прем’єр-міністра та співзасновник опозиційної партії «Яшар» Йоав Горовіц заявив, що такі слова можуть спричинити відтік коштів з країни. На його думку, вони також можуть відлякувати людей від проживання в Ізраїлі, відкриття бізнесу, банківських рахунків та інвестицій.

Дискусія точиться за три дні до виборів до Кнесету, запланованих на вівторок, на тлі дебатів про можливі економічні наслідки політики уряду та міжнародні торговельні й фінансові зв’язки Ізраїлю.

Європейські пропозиції

У вересні 2025 року Європейська комісія запропонувала призупинити частину торговельних преференцій для Ізраїлю в межах двосторонньої Угоди про асоціацію, а також запровадити санкції проти екстремістських ізраїльських міністрів і причетних до насильства поселенців. У травні 2026 року міністри закордонних справ ЄС погодили санкції проти поселенців та організацій, що підтримують поселенську діяльність, однак щодо ширших економічних обмежень між країнами блоку залишилися розбіжності.

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