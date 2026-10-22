Банк Кореї залишив ставку на рівні 3% після двох підвищень — Korea Herald

У Південній Кореї Банк Кореї залишив базову процентну ставку на рівні 3% у четвер, 22 жовтня, після двох послідовних підвищень. У липні та серпні регулятор підвищував ставку на 25 базисних пунктів, однак цього місяця вирішив узяти паузу, повідомляє Korea Herald.

Інфляція вища за ціль регулятора

Одним із ключових чинників для центробанку залишається інфляція. У вересні споживчі ціни зросли на 2,9% у річному вимірі після 3,1% у серпні. Показник усе ще перевищує ціль Банку Кореї на рівні 2%.

Додатковий тиск на ціни створює подорожчання нафти на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сході. У вівторок ціна Brent наближалася до 112 доларів за барель — це максимум за п'ять місяців.

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Борги домогосподарств і ціни на житло

Регулятор також враховує ризики для фінансової стабільності, пов'язані зі зростанням вартості житла та боргами домогосподарств. Обсяг непогашених кредитів домогосподарств у п'яти найбільших банках станом на четвер сягнув 783,59 трлн вон. Це на 2,76 трлн вон більше, ніж наприкінці вересня, і означає відновлення зростання після зниження попереднього місяця.

Водночас сильніше, ніж очікувалося, економічне зростання зменшило терміновість нових змін монетарної політики. Віцепрем'єр і міністр фінансів Лі Хьон Іль 16 жовтня заявив, що економіка країни цього року може зрости на 3,6%, тоді як серпневий прогноз Банку Кореї передбачав 3,3%. Профіцит поточного рахунку за перші вісім місяців року становив 279,2 млрд доларів проти 69,67 млрд доларів роком раніше.

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