Банки єврозони посилили вимоги до бізнес-кредитів у третьому кварталі — Cyprus Mail

У єврозоні банки в третьому кварталі 2026 року посилили стандарти кредитування бізнесу та споживачів, а попит на корпоративні й житлові позики знизився. Про це свідчить жовтневе опитування Європейського центрального банку, повідомляє Cyprus Mail.

Жорсткіші вимоги до позичальників

Чистий баланс банків, які повідомили про посилення критеріїв схвалення кредитів для підприємств, становив 9%. Це більше за 5%, які прогнозували жорсткіші вимоги в попередньому раунді опитування. Банки пояснили це насамперед вищою оцінкою ризиків і меншою готовністю їх брати. Частина респондентів також вказала на геополітичну невизначеність і ситуацію на енергетичних ринках.

Стандарти для кредитів домогосподарствам на придбання житла формально не змінилися: чистий баланс банків становив 0%. Водночас про посилення вимог до споживчих кредитів та інших позик домогосподарствам повідомив чистий баланс у 14% банків. Умови укладених кредитних договорів стали суворішими в усіх категоріях, головним чином через вищі відсоткові ставки. Банки також повідомили про зростання частки відхилених заявок, найбільше — у сегменті споживчого кредитування.

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Попит на позики падає

Чистий баланс банків, які повідомили про скорочення попиту компаній на кредити та кредитні лінії, становив 6%, хоча раніше вони очікували зростання на 4%. Основним чинником стали відсоткові ставки; менший вплив мали слабший попит малого й середнього бізнесу на інвестиції та перехід до альтернативних джерел фінансування.

Попит на житлові кредити знизився ще відчутніше: про спад повідомив чистий баланс у 27% банків проти 15% у попередньому кварталі. Серед причин банки назвали високі ставки, погіршення споживчої довіри та очікувань щодо ринку житла. Попит на споживчі кредити скоротився меншою мірою — чистий баланс у 2% банків.

На четвертий квартал банки очікують подальшого посилення стандартів для бізнесу, іпотеки та споживчих позик. Вони також прогнозують нове зниження попиту на житлові кредити: чистий баланс у 36% респондентів очікує спаду. В опитуванні, проведеному з 21 вересня до 6 жовтня 2026 року, взяли участь 159 банків.

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