В Італії великі банки та найбільші енергетичні компанії, які цього року отримали значні прибутки, зроблять внесок до бюджетного пакета на 2027 рік. Про це 12 жовтня в Римі заявив міністр економіки Джанкарло Джорджетті, повідомляє ANSA English.

Прибутки компаній

ANSA English зазначає, що значні прибутки банки й енергетичні компанії отримали саме цього року. Міністр говорив про великі банки та великі компанії енергетичного сектору, які, за його заявою, мають зробити внесок до бюджетного пакета.

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Відповідь міністра

Заява прозвучала у відповідь на запитання, чи проситиме уряд банки та енергетичні компанії зробити внесок. Джорджетті заявив, що внесок зроблять усі, хто нині має можливість це зробити. Його відповідь стосувалася участі суб’єктів, спроможних долучитися до бюджетного пакета на 2027 рік.

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