Barclays запропонує дострокові компенсації за автокредитами у Британії — The Guardian

Британський банк Barclays цього місяця почне пропонувати дострокові компенсації десяткам тисяч клієнтів, які заявили про неправомірний продаж їм кредитів на автомобілі. Частина тих, хто погодиться на пропозицію, може отримати гроші до Різдва, повідомляє The Guardian.

Barclays став першим великим кредитором у Великій Британії, який почав пропонувати такі виплати на тлі судового спору щодо загальногалузевої програми компенсацій. Йдеться про фінансування купівлі нових і вживаних автомобілів, мотоциклів та фургонів: позичальники могли переплачувати через комісійні виплати між кредиторами й автодилерами.

Умови дострокового врегулювання

Barclays Partner Finance зв’язуватиметься з клієнтами, які вже подали скарги, та пропонуватиме їм дострокове остаточне врегулювання. Банк розраховуватиме суми за моделлю Управління з фінансового регулювання Великої Британії (FCA). За чинними правилами пропозиція має бути не меншою за компенсацію, яку клієнт отримав би в межах оскаржуваної програми.

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Клієнтам дадуть місяць на прийняття або відхилення пропозиції. Ті, хто погодиться, не зможуть надалі вимагати додаткової компенсації, подавати нові скарги чи позови щодо комісії за відповідною кредитною угодою. Barclays Partner Finance заявив, що не вимагатиме повернути частину виплати, якщо остаточне рішення передбачатиме меншу компенсацію.

Судовий спір щодо програми FCA

У березні 2026 року FCA оголосило програму компенсацій обсягом £9,1 млрд для мільйонів людей, яких торкнулася ситуація з автокредитуванням. Регулятор спершу очікував, що середня виплата становитиме £829. Найпоширеніша категорія договорів передбачала можливість для дилера або брокера підвищити ставку для клієнта, щоб отримати більшу комісію.

Через юридичні оскарження FCA частково призупинило програму, а слухання у справі заплановане на лютий 2027 року. Якщо регулятор відстоїть свою схему, виплати можуть початися у 2027 році. У разі апеляції або часткового чи повного скасування програми компенсації можуть відкласти до 2028 року або пізніше. Barclays зарезервував £430 млн у зв’язку з можливими виплатами за автокредитами.

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