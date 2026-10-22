Barclays збільшив квартальний доподатковий прибуток на 12% — The Guardian

Британський банк Barclays повідомив про доподатковий прибуток у 2,3 млрд фунтів стерлінгів за липень—вересень, що на 12% більше, ніж за аналогічний період торік. Минулого року показник становив 2,1 млрд фунтів. Про це повідомляє The Guardian.

Викуп акцій на 500 млн фунтів

Генеральний директор Barclays Сі Ес Венкатакрішнан заявив, що банк проведе додатковий викуп власних акцій на 500 млн фунтів. Після цього сукупний обсяг коштів, повернутих акціонерам від початку року через дивіденди та викуп акцій, сягне 2,8 млрд фунтів.

Результати оприлюднили перед бюджетом Великої Британії, який мають представити 28 жовтня. За даними видання, канцлер Джон Гілі має оголосити про підвищення податків для банків, оскільки уряд прем’єр-міністра Енді Бернема шукає додаткові надходження для програм підтримки через зростання вартості життя.

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Доходи роздрібного банкінгу

Чистий процентний дохід британського роздрібного підрозділу Barclays зріс на 6% — до 2 млрд фунтів. Цей показник відображає різницю між доходами від кредитування та виплатами вкладникам за депозитами.

Конгрес тред-юніонів Великої Британії, який виступає за збільшення податків для банків, заявив, що кредитори мають сплачувати більше податків. За словами генерального секретаря організації Пола Новака, чотири найбільші банки Британії з 2021 року сукупно отримали 200 млрд фунтів прибутку.

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