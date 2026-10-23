Базова інфляція у Сінгапурі сповільнилася до 2 % у вересні — Channel NewsAsia

У Сінгапурі базова інфляція у вересні сповільнилася до 2 % у річному вимірі проти 2,2 % у серпні. Зниження пояснюють повільнішим зростанням цін на послуги, роздрібні та інші товари, а також приватний транспорт, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на спільну заяву Монетарного управління Сінгапуру та Міністерства енергетики, торгівлі й промисловості.

Динаміка цін

Базовий показник не враховує витрат на проживання та приватний транспорт. У місячному вимірі базові ціни у вересні зросли на 0,1 %.

Загальна інфляція, виміряна індексом споживчих цін, знизилася до 2,2 % у річному вимірі після 2,3 % у серпні. За місяць вона збільшилася на 0,2 %.

Інфляція у секторі послуг уповільнилася з 2 % до 1,7 % через менше зростання вартості транспортних послуг і глибше зниження цін на телекомунікації. Темпи подорожчання роздрібних та інших товарів зменшилися з 1,8 % до 1,2 %: ціни на меблі знизилися, а одяг дорожчав повільніше.

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Інфляція приватного транспорту знизилася з 7,5 % до 7,1 %, оскільки ціни на автомобілі зростали повільніше. Водночас інфляція цін на електроенергію та газ збереглася на рівні 8,7 %.

Прогнози та ризики

Інфляція витрат на проживання зросла з 0,8 % до 0,9 % через швидше підвищення орендної плати. Продовольча інфляція піднялася з 2,3 % до 2,4 % на тлі вищої інфляції як на необроблені продукти, так і на послуги харчування.

Влада очікує, що найближчим часом тиск імпортних витрат залишатиметься відчутним через високі ціни на енергоносії та можливе подорожчання продовольства. У 2027 році імпортна інфляція має послабитися після згасання наслідків тимчасових перебоїв у постачанні.

Базова інфляція у 2026 році, за прогнозом Монетарного управління та міністерства, становитиме в середньому від 1,5 % до 2 %, а у 2027 році — від 1,5 % до 2,5 %. Загальну інфляцію оцінюють приблизно у 2 % у 2026 році та в діапазоні 1,5–2,5 % у 2027-му. Ризиком назвали різке й тривале зростання світових цін на енергію або продовольство, яке може збільшити імпортні витрати країни більше, ніж очікувалося.

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