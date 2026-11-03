Базова інфляція в Пакистані сповільнилася до 7,5% у жовтні — The Express Tribune

У Пакистані базова інфляція, розрахована без урахування нестабільних цін на продовольство та енергію, у жовтні сповільнилася до 7,5%. Це друге поспіль місячне уповільнення показника після його піку на рівні 8,8% у серпні, повідомляє The Express Tribune з посиланням на Пакистанське бюро статистики.

У містах базова інфляція знизилася до 7,8%, а в сільській місцевості — до 7,1%. Загальна річна інфляція в країні у жовтні становила 9,6%: 9,5% у містах та 9,8% у сільських районах.

Ставка центрального банку

Минулого тижня центральний банк Пакистану підвищив ключову ставку до 12%, пославшись на ризик того, що високі ціни на продукти та енергоносії можуть вплинути на базову інфляцію. Різниця між нею та ключовою ставкою після жовтневого уповільнення збільшилася до 4,5 відсоткового пункту.

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Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз інфляції в Пакистані на поточний фінансовий рік до 9,9%. Це вище за офіційний орієнтир у 8,2%. Водночас Планова комісія Пакистану прогнозує інфляцію на рівні 7,5%.

Ціни на пальне та продукти

Річне зростання цін на продовольство у містах сповільнилося з 8,1% до 7,8%, а в сільській місцевості становило 7,1%. Темпи зростання цін в енергетичній групі знизилися до 10,6% у містах і до 12,1% у сільських районах.

Водночас бензин у жовтні коштував на 42% дорожче, ніж роком раніше, а ціни на транспортні послуги зросли на 27%. Тарифи на електроенергію підвищилися на 23%, а податки на автотранспорт — на 39%. Найбільше серед продовольчих товарів за рік подорожчали цибуля — на 82%, пшениця — на 39% та борошно — на 35%.

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