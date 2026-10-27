BGK може надати до 20 млрд злотих на Port Polska — RMF24

У Польщі державний банк розвитку BGK веде попередні переговори щодо можливого фінансування проєкту Port Polska, який передбачає будівництво аеропорту в Баранові та високошвидкісної залізниці. Загальний обсяг участі банку може сягнути 20 млрд злотих, повідомляє RMF24 з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Фінансування аеропорту та залізниці

Голова BGK Мирослав Чекай підтвердив, що банк розглядає можливість фінансування будівництва Port Polska. За його словами, BGK може виділити до 10 млрд злотих на один проєкт. Оскільки аеропорт і залізниця є окремими проєктами, сукупне фінансування може становити до 20 млрд злотих.

Чекай зазначив, що банк зосереджується на цих двох складових і готовий перейти до подальших аналітичних етапів. Водночас рішення про фінансування залежатиме, зокрема, від забезпечення, державних гарантій та визначення джерел погашення коштів.

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Раніше заступник міністра інфраструктури та урядовий уповноважений у справах CPK Пйотр Малепшак заявляв, що Польща не зможе отримати з Європейського Союзу заплановані 33,6 млрд злотих для реалізації високошвидкісної залізниці. За його оцінкою, на лінію Y можна буде залучити не більш як 12 млрд злотих європейських коштів, що означає дефіцит у 20 млрд злотих.

Конкурс у CPK та атомна електростанція

За даними Rzeczpospolita, пошук фінансування відбувається паралельно з конкурсом на нового керівника компанії Centralny Port Komunikacyjny. Газета пише, що нового очільника проєкту мають назвати до кінця тижня. Земляні роботи мали розпочатися у вересні, однак їхнього старту досі не видно. Перші операції в аеропорту Баранова заплановані наприкінці 2032 року.

Окремо BGK обговорює можливість довгострокового фінансування першої польської атомної електростанції в Хочеві. Вартість цього проєкту оцінюють у 192 млрд злотих, а банк потенційно може надати кредит до 10 млрд злотих. Початок будівництва електростанції запланований на 2028 рік.

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