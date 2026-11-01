Binance відновить виведення коштів після покриття $6 млрд викрадених токенів — Dawn

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що в неділю відновить виведення коштів для клієнтів після покриття приблизно 6 млрд доларів із 6,3 млрд доларів у токенах, викрадених під час кібератаки. Як повідомляє Dawn, перший етап відновлення операцій має розпочатися між 06:00 та 09:00 за Гринвічем і охопити 15 криптоактивів, зокрема біткоїн, ефір, XRP та Dogecoin.

Покриття викрадених активів

У Binance заявили, що придбали замінні токени за кошти компанії та вже покрили близько 95% викрадених активів. Решта токенів є менш ліквідними, тому для їхнього придбання в потрібному обсязі може знадобитися більше часу.

Для покриття втрат біржа використала частину фонду Secure Asset Fund for Users (SAFU) обсягом 1 млрд доларів, частину страхового фонду для ф’ючерсів і корпоративні кошти. Співгенеральна директорка І Хе заявила, що на ці цілі буде використано 50% коштів SAFU, а компанія має намір відновити обсяг фонду приблизно до 1 млрд доларів. Загалом Binance зарезервувала близько 6,34 млрд доларів власних коштів для покриття збитків.

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Заява ФБР щодо кібератаки

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що відповідальним за атаку було підтримуване державою північнокорейське угруповання TraderTraitor. За даними ФБР, правоохоронці зафіксували, як учасники угруповання конвертували викрадені активи в ефір, і очікують подальшого відмивання коштів із застосуванням пов’язаних технологій.

Binance також співпрацює з партнерами в індустрії для заморожування частини викрадених активів. Станом на п’ятницю було локалізовано близько 3 млрд доларів таких коштів. Співгенеральний директор Річард Тенг назвав інцидент складною атакою, що передбачала скомпрометований ноутбук і шкідливе програмне забезпечення для видалення слідів діяльності.

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