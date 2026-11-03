Binance відшкодувала клієнтам $6,3 млрд після кібератаки — The Hindu
Криптовалютна біржа Binance заявила, що до 2 листопада повністю відшкодувала клієнтам кошти, втрачені внаслідок кібератаки 29 жовтня. За даними The Hindu, обсяг викрадених активів становив приблизно $6,3 млрд.
Атака тривала близько 20 хвилин
Вранці 29 жовтня користувачі Binance почали отримувати повідомлення про несподіване списання коштів з їхніх облікових записів. Як пише видання, викрадення активів тривало близько 20 хвилин. До 2 листопада компанія компенсувала клієнтам 100% втрачених сум.
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Попередня версія Binance
У Binance повідомили, що попереднє розслідування вказує на скомпрометований ноутбук одного з інженерів. За версією компанії, це могло дозволити зловмиснику подати несанкціоновані транзакції на виведення коштів.
Пошук причетних до атаки та відновлювальні заходи тривають. У липні 2018 року Binance створила резервний фонд Secure Asset Fund for Users, або SAFU, для захисту коштів користувачів у виняткових ситуаціях, зокрема у разі порушень безпеки або інцидентів на рівні платформи.