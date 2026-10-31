Криптовалютна біржа Binance заявила, що покрила 90% суми активів, викрадених під час атаки на її платформу на $6,3 млрд. Для покриття втрат компанія внутрішньо зарезервувала близько $6,34 млрд власних коштів, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Резерв для користувачів

Binance зазначила, що частково використала фонд Secure Asset Fund for Users, або SAFU, для поповнення активів. Це біткоїн-резерв обсягом $1 млрд, який компанія утримує для захисту клієнтів у разі порушень безпеки.

Ще 10% суми припадають на менш ліквідні токени. У Binance пояснили, що для придбання таких активів у потрібному обсязі може знадобитися більше часу.

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Перевірка резервів і виведення коштів

Співгенеральний директор Binance Річард Тенг у п’ятницю назвав інцидент «складною атакою». За його словами, вона передбачала використання скомпрометованого ноутбука та шкідливого програмного забезпечення, призначеного для видалення слідів активності й ускладнення відстеження та розслідування.

Біржа також повідомила, що 31 жовтня о 00:00 за Гринвічем зробила новий знімок активів у межах процедури підтвердження резервів. Після публікації повного підтвердження власники BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD і ZEC зможуть перевірити, що їхні активи забезпечені щонайменше у співвідношенні 1:1. Binance заявила, що планує відновити послуги з виведення коштів у неділю, 1 листопада.

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