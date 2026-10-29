Бізнес єврозони повідомив про жорсткіші умови кредитування — Cyprus Mail

Компанії єврозони в третьому кварталі 2026 року зіткнулися з жорсткішими умовами банківського кредитування та вищою вартістю позик. Про це свідчить останнє опитування Європейського центрального банку щодо доступу підприємств до фінансування, повідомляє Cyprus Mail.

Чистий показник компаній, які повідомили про підвищення процентних ставок за банківськими кредитами, становив 46% проти 42% у попередньому кварталі. Серед великих компаній чистий показник сягнув 55%, тоді як серед малого та середнього бізнесу — 38%.

Вищі вимоги до застави

Інші витрати на фінансування, зокрема збори, комісії та платежі, також зросли: чистий показник компаній, які повідомили про це, становив 27%, хоча кварталом раніше він дорівнював 31%. Водночас чисті 14% підприємств повідомили про посилення вимог до застави проти 10% у попередньому кварталі.

Доступність банківських кредитів погіршилася сильніше, ніж змінилася потреба компаній у позиках. Чисті 5% фірм повідомили про зниження доступності кредитів порівняно з 1% кварталом раніше. Для малих і середніх підприємств цей показник становив 5%, а для великих — 6%.

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Очікування бізнесу

Водночас чисті 2% компаній заявили про зменшення потреби в банківських кредитах, тоді як у попередньому кварталі чисті 2% повідомляли про її зростання. Індикатор розриву між потребою в банківських позиках та їхньою доступністю становив чисті 2% проти 3% у попередньому раунді опитування. Позитивне значення цього індикатора означає, що доступність фінансування погіршується відносно потреб бізнесу.

Найважливішим чинником, який обмежував доступ до зовнішнього фінансування, компанії назвали загальні економічні перспективи: про їхній негативний вплив заявили чисті 31% респондентів проти 29% раніше. Підприємства також очікують, що протягом наступних трьох місяців зовнішнє фінансування стане менш доступним.

ЄЦБ застеріг, що значне оновлення вибірки ускладнює порівняння окремих результатів, зокрема очікувань щодо цін продажу, витрат та інфляції. Опитування проводили з 26 серпня до 2 жовтня 2026 року серед 12 822 підприємств, із яких 93% мали менш як 250 працівників.

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