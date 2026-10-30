Борг США перед зовнішніми кредиторами перевищив ВВП — The Hill

У США борг федерального уряду перед зовнішніми кредиторами станом на 30 вересня перевищив обсяг валового внутрішнього продукту за 2026 фінансовий рік, повідомляє The Hill. За даними Бюро економічного аналізу США, обсяг економіки від четвертого кварталу 2025 року до третього кварталу 2026-го перевищив 32,2 трлн доларів без сезонного коригування. Водночас борг, що перебуває у власності громадськості, перевищив 32,4 трлн доларів.

Який борг порівнюють із ВВП

Борг, що перебуває у власності громадськості, охоплює зобов’язання федерального уряду перед зовнішніми структурами, зокрема банками, органами влади штатів і місцевими органами влади, а також іноземними державами. Загальний державний борг США, який також включає зобов’язання уряду перед власними фондами та установами, станом на середу перевищував 40,5 трлн доларів.

У серпні загальний борг країни вперше перетнув позначку 40 трлн доларів. На початку століття він становив приблизно 5,7 трлн доларів, а на початку другого президентського терміну Дональда Трампа — 36,2 трлн доларів.

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Прогноз Бюджетного управління Конгресу

Співвідношення боргу перед зовнішніми кредиторами до ВВП у 2026 фінансовому році становило менш як 100,1%. Це нижче за лютневий прогноз незалежного Бюджетного управління Конгресу США, яке очікувало показник на рівні 101%.

Водночас управління прогнозує, що до 2036 року співвідношення боргу до ВВП зросте до 120%, перевищивши історичний максимум у 106%, зафіксований 1946 року. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, закон One Big Beautiful Bill Act, підписаний Трампом у липні 2025 року, додасть 4,7 трлн доларів до державного боргу до 2035 року. Цей закон також підвищив встановлену законом межу боргу США з 36 трлн до 41 трлн доларів.

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